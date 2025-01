Critérios estabelecidos

Exames e testes médicos para excluir outras doenças

Médicos suspeitam de fibromialgia em pessoas apresentando o seguinte:

Dor e sensibilidade generalizada

Resultados negativos de testes laboratoriais a despeito de sintomas generalizados

Fadiga como sintoma principal

Os médicos consideram o diagnóstico de fibromialgia em pessoas com dor generalizada por, pelo menos, três meses, particularmente quando estiver acompanhada de diversos outros sintomas físicos, como fadiga. A dor é considerada generalizada quando as pessoas sentem dor do lado direito e esquerdo do corpo, acima e abaixo da cintura, e na parte superior da coluna, parede torácica ou meio da coluna ou região lombar.

No passado, os médicos baseavam o diagnóstico parcialmente na presença de sensibilidade em alguns dos 18 pontos sensíveis designados. Atualmente, no entanto, o número de pontos sensíveis não é considerado tão importante quanto a presença de sintomas típicos, especialmente dor generalizada não limitada às articulações.

Não existe um exame diagnóstico para fibromialgia. No entanto, os médicos querem se certificar de que outra doença (como hipotireoidismo, polimialgia reumática ou outra doença muscular) não esteja causando os sintomas, frequentemente por meio de exames de sangue. Exames de sangue podem detectar anticorpos antinucleares (ANA), que estão presentes em muitas pessoas com distúrbios do tecido conjuntivo, como lúpus. No entanto, ter um teste ANA positivo é tão comum, especialmente em mulheres, que um teste positivo por si só não é suficiente para diagnosticar a doença.

A fibromialgia pode não ser facilmente reconhecida em pessoas que também tenham artrite reumatoide, espondilite anquilosante ou lúpus eritematoso sistêmico, pois essas doenças apresentam sintomas similares, como fadiga e dor nos músculos, articulações ou ambos. No entanto, um exame médico muitas vezes consegue distinguir a fibromialgia dessas doenças.