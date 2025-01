Artrite reumatoide (AR)

Pessoas com artrite reumatoide podem apresentar

Sintomas relativamente leves

Crises ocasionais com longos períodos de remissão (em que a doença está inativa)

Uma doença grave de progressão contínua, que pode ser lenta ou rápida

A artrite reumatoide pode começar subitamente, com muitas articulações inflamadas ao mesmo tempo. Mais frequentemente, ela começa sutilmente, afetando diferentes articulações gradualmente. Normalmente, a inflamação é simétrica, com articulações em ambos os lados do corpo afetadas de forma quase igual. A artrite reumatoide pode comprometer qualquer articulação, porém, mais frequentemente, as primeiras inflamadas são as pequenas articulações das

Mãos

Pulsos

Dedos

Pés

Dedos dos pés

Outras articulações comumente afetadas incluem os

Joelhos

Ombros

Cotovelos

Tornozelos

Quadris

A artrite reumatoide também pode afetar o pescoço. A região lombar e as articulações nas pontas dos dedos não são afetadas.

Artrite reumatoide inicial na mão MODELO 3D

As articulações inflamadas são geralmente dolorosas e geralmente rígidas, especialmente logo após o despertar (tal rigidez geralmente dura mais de 60 minutos) ou após a inatividade prolongada. Algumas pessoas se sentem cansadas ​​e fracas, especialmente no início da tarde. A artrite reumatoide pode causar uma perda de apetite com perda de peso e febre baixa.

As articulações afetadas geralmente ficam sensíveis, quentes e aumentadas por causa do inchaço dos tecidos moles que revestem a articulação (sinovite) e, às vezes, devido ao líquido dentro da articulação (líquido sinovial). As articulações podem ficar deformadas rapidamente. As articulações podem congelar em uma posição de modo que elas não podem ser totalmente estendidas nem flexionadas, o que leva a uma amplitude de movimento limitada. Os dedos podem tender a se deslocar um pouco da sua posição normal em direção ao dedo mínimo em cada mão, fazendo com que os tendões dos dedos deslizem para fora do lugar ou que surjam outras deformidades (consulte deformidade em pescoço de cisne e dedo em botoeira).

Quando os dedos estão curvados de forma anormal

Pulsos inchados podem comprimir um nervo e resultar em dormência ou formigamento devido à síndrome do túnel do carpo.

Cistos, que podem se desenvolver por trás de joelhos afetados, podem se romper, causando dor e inchaço na parte inferior das pernas. Até 30% das pessoas com artrite reumatoide têm caroços duros logo abaixo da pele (chamados nódulos reumatoides), geralmente perto de áreas que sofrem pressão (como a parte de trás do antebraço próximo do cotovelo).

Raramente, a artrite reumatoide provoca uma inflamação dos vasos sanguíneos (vasculite). A vasculite reduz o suprimento de sangue para os tecidos e pode causar lesões nos nervos ou feridas nas pernas (úlceras). A inflamação das membranas que recobre os pulmões (pleura) ou da bolsa que envolve o coração (pericárdio) ou inflamação e cicatrização dos pulmões ou coração podem levar à dor no tórax ou falta de ar. Algumas pessoas desenvolvem inchaço dos gânglios linfáticos (linfadenopatia), síndrome de Felty (contagem de leucócitos baixa e aumento do baço), síndrome de Sjögren (olhos e boca seca), adelgaçamento da parte branca dos olhos (esclera) ou vermelhidão e irritação nos olhos causada por inflamação (episclerite).

A artrite reumatoide também pode afetar o pescoço, tornando os ossos instáveis e aumentando o risco de os ossos exercerem pressão (compressão) sobre a medula espinhal. O envolvimento do pescoço é comum na artrite reumatoide ativa de longa duração e, geralmente, causa dores de cabeça, além de dor e rigidez, às vezes com dor irradiada para os braços ou pernas.

Pessoas com artrite reumatoide correm um risco maior de desenvolver doença arterial coronariana precoce e doença óssea, como osteopenia e osteoporose.