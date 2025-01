Meios de contraste radiológicos

Lesão renal (nefropatia de contraste) decorrente do uso de um meio de contraste iodado pode ocorrer em pessoas com determinados quadros clínicos:

Em quase todas as pessoas, a lesão renal não causa sintomas e desaparece depois de uma semana, mais ou menos. Em casos muito raros, uma pessoa sofre danos duradouros, e apenas poucas precisam de diálise renal.

Se for necessário realizar exames que precisam de meios de contraste radiopacos em pessoas com risco de apresentarem lesão renal, a pessoa recebe hidratação intravenosa antes e depois da administração do meio de contraste. O médico faz isso para prevenir eventuais acúmulos desses medicamentos no caso de o agente de contraste prejudicar a função renal. Será utilizada uma dose baixa do meio de contraste, se possível. Os médicos também podem suspender o medicamento metformina por 48 horas após a administração IV de meios de contraste radiopacos a pessoas com doença renal grave que tomam metformina.