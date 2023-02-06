せん妄は高齢者でより頻度が高い。高齢患者の約15～50％が入院中のいずれかの時点でせん妄を経験する。ICUの高齢患者は，せん妄（ICU症候群）のリスクが特に高い。

ストレスは，いかなる種類のものであれ，コリン作動性機能を障害し，その結果せん妄の一因となる。高齢者は特にコリン作動性伝達の低下に敏感であるため，せん妄のリスクが増加する。抗コリン薬がその一因となることもある。

高齢者では，せん妄が別の（ときに重篤な）疾患の最初の徴候であることも多い。

高齢者におけるせん妄の原因としては，比較的軽度の病態が挙げられることが多い：

脱水

非神経疾患（例，尿路感染症，インフルエンザ，チアミン欠乏症，ビタミンB12欠乏症）

疼痛

尿閉または重度の便秘

感覚遮断

睡眠不足

ストレス（種類を問わない）

膀胱カテーテルの使用

加齢に伴う特定の変化により，高齢者はせん妄を発症しやすくなる：

薬物（特に鎮静薬，抗コリン薬，抗ヒスタミン薬）への感受性の増大

脳内の変化（例，萎縮，アセチルコリン濃度の低下）

せん妄のリスクを高める病態（例，脳卒中，認知症，パーキンソン病，その他の神経変性疾患，ポリファーマシー，脱水，低栄養，不動状態）の存在

せん妄の最も明らかな症状は錯乱であるが，高齢者では認識しにくい可能性がある。比較的若年のせん妄患者は興奮状態を呈することがあるが，超高齢者は寡黙で引きこもりになる傾向があり，この変化がうつ病と誤診される可能性がある。そのような症例では，せん妄の認識はさらに難しくなる。

高齢者が精神症症状を発症した場合，通常はせん妄または認知症が示唆される。精神疾患による精神症症状が高齢期に始まることはまれである。

せん妄は，ウイルス性疾患の高齢患者の初発症状としてよくみられる。例えば，COVID-19は，COVID-19の他の典型的な症状または徴候を伴わないせん妄として発現することがある。せん妄はまた，COVID-19患者の不良な入院転帰（例，ICU入室の必要性）や死亡とも関連している(1)。

高齢者では，記憶障害や不注意もせん妄の初発症状となりうる。

高齢者では，せん妄は比較的長く続く傾向があり，回復が緩慢になる場合もあり（数日から数週間ないし数カ月にもなる），入院期間の長期化，合併症のリスクと重症度の上昇，医療費の増大，長期の身体障害などにつながることもある。一部の患者はせん妄から完全に回復しない。

高齢者は認知症を有する可能性が比較的高いため，せん妄はしばしば見逃される。記憶または注意に障害がみられる高齢患者では，全例でせん妄を考慮すべきである。

パール＆ピットフォール

せん妄の治療では，集学的チームによる多面的な対策を用いた管理が高齢患者に有益となりうるが，これは，せん妄と通常それに伴って必要となる入院が医原性の問題（例，低栄養，脱水，褥瘡）を引き起こす可能性があるためである。これらの問題は，高齢患者では深刻な結果をもたらす可能性がある。