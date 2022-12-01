小児における結合組織疾患の概要

結合組織は頑丈で、その多くは線維になっていて、互いに結合して体の構造を支えるとともに、弾力性をもたらしています。筋肉、骨、軟骨、靱帯、腱は、ほとんどが結合組織からできています。ほかには皮膚や内臓などにも結合組織があります。結合組織の特徴や含まれる細胞の種類は、その組織が体のどこに位置するかによって異なります。結合組織は、重さや張力に耐えられるだけの強さを備えています。

結合組織に関係する病気は200種類以上あり、ここでは具体的な病気として次のものについて考察します。

この中には、原因がはっきりしていないものや遺伝性のものがあります。ある種の遺伝性疾患は、全身の結合組織の形成に異常を引き起こします。一般に遺伝性結合組織疾患が現れるのは小児期で、生涯続きます。