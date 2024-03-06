Il glicerolo è convertito a glicerol-3-fosfato utilizzando l'enzima epatico glicerolochinasi; il deficit determina vomito episodico, letargia e ipotonia.

I disturbi del metabolismo del glicerolo (vedi la tabella ) sono tra i disturbi del metabolismo degli acidi grassi e glicerolo.

Vedi anche Approccio al paziente con sospetta malattia ereditaria del metabolismo.

Il deficit di glicerolochinasi è legato all'X; molti pazienti con tale carenza hanno anche una delezione cromosomica che si estende oltre il gene della glicerolochinasi nelle regioni contigue che contengono i geni per l'ipoplasia surrenalica congenita e la distrofia muscolare di Duchenne. Così, i pazienti con deficit di glicerolo chinasi possono presentare una o più di queste entità nosologiche.

I sintomi dei disturbi da metabolismo del glicerolo iniziano a qualunque età e sono di solito accompagnati da acidosi, ipoglicemia, ed elevati tassi ematici e urinari di glicerolo.

La diagnosi del disturbo del metabolismo del glicerolo viene effettuata individuando un elevato livello di glicerolo nel siero e nelle urine e viene confermata mediante l'analisi del DNA. (Vedi anche test per sospette malattie ereditarie del metabolismo.)

Il trattamento del disturbo del metabolismo del glicerolo si basa su una dieta povera di grassi, ma è importante la terapia sostitutiva con glucocorticoidi per i pazienti con ipoplasia surrenalica.

Tabella Disturbi del metabolismo del glicerolo Tabella