Il glicerolo è convertito a glicerol-3-fosfato utilizzando l'enzima epatico glicerolochinasi; il deficit determina vomito episodico, letargia e ipotonia.
I disturbi del metabolismo del glicerolo (vedi la ) sono tra i disturbi del metabolismo degli acidi grassi e glicerolo.
Il deficit di glicerolochinasi è legato all'X; molti pazienti con tale carenza hanno anche una delezione cromosomica che si estende oltre il gene della glicerolochinasi nelle regioni contigue che contengono i geni per l'ipoplasia surrenalica congenita e la distrofia muscolare di Duchenne. Così, i pazienti con deficit di glicerolo chinasi possono presentare una o più di queste entità nosologiche.
I sintomi dei disturbi da metabolismo del glicerolo iniziano a qualunque età e sono di solito accompagnati da acidosi, ipoglicemia, ed elevati tassi ematici e urinari di glicerolo.
La diagnosi del disturbo del metabolismo del glicerolo viene effettuata individuando un elevato livello di glicerolo nel siero e nelle urine e viene confermata mediante l'analisi del DNA. (Vedi anche test per sospette malattie ereditarie del metabolismo.)
Il trattamento del disturbo del metabolismo del glicerolo si basa su una dieta povera di grassi, ma è importante la terapia sostitutiva con glucocorticoidi per i pazienti con ipoplasia surrenalica.
Disturbi del metabolismo del glicerolo
Malattia (numero OMIM)
Difetti proteici o enzimatici
Commenti
Deficit di glicerolochinasi (307030*)
Glicerolo chinasi
Profilo biochimico: iperglicerolemia
Caratteristiche cliniche: nella forma complessa, sintomi della forma giovanile, oltre a quelli dovuti allo specifico gene o geni eliminati
Nella forma giovanile, vomito episodico, acidosi, ipotonia, depressione del sistema nervoso centrale, simile alla sindrome di Reye
Nella forma adulta, pseudoipertrigliceridemia
Trattamento: dieta povera di grassi, evitare il digiuno prolungato
Sindrome da intolleranza al glicerolo
—
Profilo biochimico: ipoglicemia, chetonuria, rapporti di attività ridotta di fruttosio-1,6-bisfosfatasi e incrementata sensibilità di questo enzima all'inibizione di glicerolo-3-fosfato
Caratteristiche cliniche: anamnesi di prematurità; dopo l'esposizione al glicerolo, ipoglicemia, letargia, sudorazione, convulsioni, coma
Trattamento: dieta povera di grassi
* Per informazioni complete sulla localizzazione genica, molecolare e cromosomica, vedi l'Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
