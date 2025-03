Vaccino per rotavirus

I vaccini contro il rotavirus vengono somministrati per via orale mettendo delle gocce nella bocca del bambino. Il dosaggio per i 2 vaccini è leggermente diverso:

Il RV5 viene somministrato per via orale in 3 dosi, 1 dose all'età di 2 mesi, 4 mesi e 6 mesi.

Il RV1 viene somministrato per via orale in 2 dosi, una dose all'età di 2 mesi e una a 4 mesi.

Se una qualsiasi dose della serie è RV5 o sconosciuta, pianificare automaticamente una serie di 3 dosi.

Se la prima dose di vaccino contro il rotavirus viene somministrata inavvertitamente all'età ≥ 15 settimane, le dosi restanti devono essere somministrate agli intervalli raccomandati di routine.

Il vaccino contro il rotavirus non deve essere somministrato dopo l'età di 8 mesi e 0 giorni, anche se la serie è incompleta.