Vaccino dell'Ebola

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

rVSV-ZEBOV è l'unico vaccino approvato dall'U.S. Food and Drug Administration (FDA) per la prevenzione della malattia da virus Ebola. Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo è una combinazione di due vaccini, Ad26.ZEBOV e MVA-BN-Filo, e ha ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dalla Commissione europea. L'International Coordinating Group (ICG) on Vaccine Provision ha istituito una riserva globale di vaccini contro l'Ebola in Svizzera per l'uso durante le epidemie.

Per ulteriori informazioni, vedi Ebola Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Vaccine Recommendations.

(Vedi anche Panoramica sulla vaccinazione.)

Preparazioni del vaccino contro Ebola rVSV-ZEBOV è un vaccino virale ricombinante vivo attenuato. Esso fornisce una protezione contro la specie Zaire ebolavirus e non protegge contro altre specie di virus Ebola o Marburg. Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo è una combinazione di due vettori vaccinali che sono geneticamente modificati in modo che non possano replicarsi nelle cellule umane. Questi vaccini vettori portano il codice genetico di diverse proteine del virus Ebola per innescare una risposta immunitaria: Ad26.ZEBOV è un vaccino a DNA ricombinante basato sull'adenovirus tipo 26 (Ad26).

MVA-BN-Filo è un vaccino a DNA ricombinante basato sulla vaccinia modificata Ankara (MVA).

Indicazioni per il vaccino contro Ebola rVSV-ZEBOV è indicato per la prevenzione della malattia da virus Ebola causata dalla specie Zaire ebolavirus in persone di età pari o superiore a 18 anni. L'ACIP raccomanda la vaccinazione pre-esposizione con rVSV-ZEBOV per gli adulti di età pari o superiore a 18 anni negli Stati Uniti che sono ad alto rischio di esposizione professionale all'Ebola perché stanno svolgendo le seguenti attività: Rispondere a un focolaio della malattia da virus Ebola

Lavorare come personale sanitario presso centri di trattamento dell'Ebola designati a livello Federale negli Stati Uniti

Lavorare come personale di laboratorio o come altro personale presso strutture di livello 4 di sicurezza biologica negli Stati Uniti

Lavorano come personale di laboratorio o come membri del personale di supporto presso le strutture del Laboratory Response Network Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo è indicato per la prevenzione della malattia da virus Ebola causata dalla specie Zaire ebolavirus in persone di età pari o superiore a 1 anno.

Controindicazioni e precauzioni del vaccino contro l'Ebola La principale controindicazione per tutti e 3 i vaccini per l'Ebola è Grave reazione allergica (p. es., anafilassi) a qualsiasi componente del vaccino Le precauzioni per tutti e 3 i vaccini per l'Ebola sono Anafilassi

Trombocitopenia o qualsiasi disturbo della coagulazione Un'anafilassi si è verificata dopo la somministrazione di questi vaccini. Dopo la vaccinazione, le persone devono essere osservate per almeno 15 minuti per segni precoci di anafilassi o reazioni anafilattoidi. Deve essere disponibile un appropriato trattamento e supervisione medica per un'eventuale anafilassi. I vaccini devono essere somministrati con cautela alle persone con trombocitopenia o qualsiasi disturbo della coagulazione, perché sanguinamento o ecchimosi possono verificarsi dopo la somministrazione dei vaccini. La precauzione principale per rVSV-ZEBOV è Immunocompromissione La sicurezza e l'efficacia di rVSV-ZEBOV non sono state valutate nelle persone immunocompromesse. L'efficacia di questo vaccino può essere ridotta nelle persone immunocompromesse. Il rischio della vaccinazione con rVSV-ZEBOV, un vaccino a virus vivo, nelle persone immunocompromesse deve essere valutato rispetto al rischio di malattia da Zaire ebolavirus. Le precauzioni per Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo sono Immunocompromissione

Malattia febbrile acuta grave o infezione acuta La sicurezza e l'immunogenicità del regime del vaccino Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo non sono state valutate nelle persone immunocompromesse, comprese quelle che ricevono una terapia immunosoppressiva. Le persone immunocompromesse possono non rispondere così come le persone immunocompetenti al regime vaccinale. La vaccinazione con Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo deve essere posticipata in persone che hanno una grave malattia febbrile acuta o un'infezione acuta, a meno che il beneficio della vaccinazione immediata superi i potenziali rischi. La presenza di un'infezione minore, una febbricola, o entrambe non devono ritardare la vaccinazione.

Dose e somministrazione del vaccino contro l'Ebola La dose del vaccino rVSV-ZEBOV è 1,0 mL IM. La dose del vaccino Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo è 0,5 mL IM, somministrata in una serie di 2 dosi: Ad26.ZEBOV (fiala con tappo rosso) viene somministrato per prima.

MVA-BN-Filo (fiala con tappo giallo) viene somministrato 8 settimane dopo.

Effetti avversi del vaccino contro Ebola Per tutti e 3 i vaccini, gli effetti avversi più comuni sono dolore e gonfiore nella sede di iniezione, mialgie, artralgie, cefalea e affaticamento. Per il rVSV-ZEBOV, altri effetti avversi comuni sono arrossamento nel sito di iniezione, febbre, nausea, artrite, rash e sudorazione anomala. Per Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, altri effetti avversi comuni comprendono il calore nel sito di iniezione e i brividi. Nei bambini da 1 a 17 anni di età, gli effetti avversi più comuni riportati sono Dolore nella sede di iniezione

Stanchezza

Decreased activity

Diminuzione dell'appetito

Irritabilità