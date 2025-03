Il vaccino contro il meningococco coniugato quadrivalente è una recente vaccinazione che di routine viene effettuata sugli adolescenti, preferibilmente intorno all'età di 11-12 anni, con un solo richiamo all'età di 16 anni (vedi CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Viene consigliata anche ai bambini di età inferiore se sono ad alto rischio di infezione. Per ulteriori informazioni, vedi anche l'Infant Meningococcal Vaccination: ACIP Recommendations and Rationale dell'Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP).

I vaccini coniugati MenACWY sono raccomandati agli adulti che presentano condizioni con aumentato rischio di infezione meningococcica, (vedi CDC: Adult Immunization Schedule by Age), come

Asplenia anatomica o funzionale (compresa l'anemia falciforme)

Infezione da HIV

Persistenti deficit di componenti del complemento

Uso di inibitori del complemento (p. es., eculizumab, ravulizumab)

Lavoro in un laboratorio di microbiologia che comporta l'esposizione a ceppi di Neisseria meningitidis

Reclutamento militare

Un viaggio o la residenza in aree endemiche

Primo anno di residenza in un dormitorio universitario se gli studenti hanno ≤ 21 anni e non hanno ancora ricevuto una dose al momento del, o dopo, il loro 16o compleanno

Esposizione a un focolaio attribuibile a un sierogruppo vaccinale

Agli studenti universitari del primo anno con ≤ 21 anni di età che hanno ricevuto solo una somministrazione del vaccino prima del loro 16o compleanno, deve essere effettuato un richiamo prima dell'iscrizione.

Il MenACWY è raccomandato per tutti gli adolescenti (di età compresa tra gli 11 e i 18 anni), compresi quelli affetti da HIV.

Il MenACWY è consigliato per le persone di età compresa tra gli 11 e i 55 anni e per quelli con > 55 anni che sono stati vaccinati in precedenza con MenACWY e necessitano di una rivaccinazione o di somministrazioni multiple del vaccino.

La rivaccinazione con MenACWY ogni 5 anni è raccomandata alle persone adulte che sono state precedentemente vaccinate con MenACWY o MPSV4 e che rimangono a maggior rischio di infezione (p. es., adulti con asplenia anatomica o funzionale, infezione da HIV o carenze persistenti di componenti del complemento; quelli che assumono eculizumab o ravulizumab; microbiologi abitualmente esposti a N. meningitidis).

L'MenACWY è consigliato alle persone a rischio di > 55 anni che non hanno ricevuto precedentemente il MenACWY e che richiedono una singola somministrazione (p. es., i viaggiatori).

I vaccini MenB-4C o MenB-FHbp sono indicati per le persone di età ≥ 10 anni con determinate patologie ad alto rischio (comprese le persone con asplenia funzionale o deficit del complemento, coloro che assumono eculizumab o ravulizumab, microbiologi abitualmente esposti a N. meningitidis, quelli a rischio a causa di un'epidemia di meningococco attribuita al sierogruppo B). I vaccini contro il meningococco di sierogruppo B non sono raccomandati di routine dai Centers for Disease Control and Prevention per tutti gli adolescenti. Tuttavia, possono essere dati in base a decisioni cliniche individuali a chiunque abbia un'età compresa tra 16 e 23 anni; l'età preferita per la vaccinazione è 16-18 anni. MenB-4C e MenB-FHbp non sono intercambiabili, quindi lo stesso prodotto deve essere utilizzato per tutte le dosi in serie.

MenACWY-TT/MenB-FHbp è indicato per i soggetti di età compresa tra 10 e 25 anni. È particolarmente raccomandato per le persone sane tra i 16 e i 23 anni di età quando entrambe le vaccinazioni MenACWY e MenB-4C/MenB-FHbp sono indicate e quando il processo decisionale clinico è a favore della vaccinazione MenB. Inoltre, per alcuni individui immunocompromessi di età pari o superiore a 10 anni con un aumentato rischio di malattia meningococcica (come quelli con deficit cronici del complemento, quelli trattati con inibitori del complemento, o individui con asplenia funzionale o anatomica), sono raccomandati anche entrambi i vaccini.