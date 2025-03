Screening e prevenzione del cancro della cervice

Lo screening di routine del cancro della cervice rileva efficacemente la malattia preinvasiva e in stadio precoce e riduce l'incidenza e i tassi di mortalità del tumore della cervice uterina.

Vengono utilizzati due tipi di test di screening per le anomalie cervicali:

Test per i genotipi del papillomavirus umano (HPV) ad alto rischio

Pap test (citologia cervicale)

Se il Pap test e il test per il papillomavirus umano (HPV) non sono disponibili (p. es., in ambienti a risorse limitate), l'ispezione visiva della cervice dopo l'applicazione di acido acetico o di iodio Lugol è un metodo di screening alternativo.

Le linee guida dello screening cancro della cervice variano leggermente; le linee guida generali comprendono (vedi tabella Screening del cancro della cervice):

21-25 anni: età di inizio dello screening

21-29 anni: le opzioni comprendono il Pap test da solo ogni 3 anni (preferito dall'United States Preventive Services Task Force [USPSTF, 1]); il test dell'HPV da solo ogni 5 anni (preferito dall'American Cancer Society [ACS, 2]); o il co-test Pap e HPV ogni 5 anni

20-65 anni: le opzioni comprendono il co-test Pap e HPV ogni 5 anni (preferito dall'US Preventive Services Task Force); il test dell'HPV da solo ogni 5 anni (preferito dall'ACS [American Cancer Society]); o il Pap test da solo ogni 3 anni

> 65 anni, la guida rimane la stessa: i test vengono interrotti se una serie adeguata di test precedenti è stata normale nei 10 anni precedenti; i test devono essere continuati se le donne non hanno avuto risultati adeguati ai test normali o iniziati se non sono stati sottoposti a screening in precedenza.

Per le pazienti sottoposte a screening con solo il Pap test, se il risultato citologico è ASCUS (cellule squamose atipiche di significato indeterminato [atypical squamous cells of undetermined significance]), un risultato inconcludente, il test del papillomavirus umano (HPV) è il metodo preferito per il follow-up; questo approccio è chiamato reflex HPV test. Se il test per il papillomavirus umano (HPV) è negativo, i test di screening devono essere ripetuti dopo 3 anni. Se il test dell'HPV è positivo, si deve effettuare una colposcopia.

Per le donne che hanno subito un'isterectomia totale (cervice e utero rimossi) e non hanno un'anamnesi di cancro della cervice o di neoplasia intraepiteliale cervicale di alto grado, non è indicato un ulteriore screening.

Tabella Screening del cancro della cervice Tabella

Il test di Papanicolaou (citologia cervicale) è stato sviluppato nel 1928 ed è stato un importante progresso nello screening del cancro della cervice. I risultati della citologia cervicale sono riportati utilizzando una terminologia standardizzata, il sistema di Bethesda (vedi tabella Classificazione di Bethesda della citologia cervicale).

Tabella Classificazione di Bethesda della citologia cervicale* Tabella