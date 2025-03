Cancro in gravidanza

La gravidanza non sembra peggiorare la prognosi del cancro della cervice (3).

Il cancro della cervice può svilupparsi durante la gravidanza e un anomalo test di Papanicolaou (Pap test) non deve essere attribuito alla gravidanza stessa. Un Pap test anomalo deve essere seguito da una colposcopia e da biopsie mirate, quando indicate. La colposcopia non aumenta il rischio di un esito negativo della gravidanza. Le biopsie vengono eseguite solo se si sospetta una neoplasia intraepiteliale cervicale di alto grado o un cancro della cervice uterina. Se è necessaria una biopsia, la valutazione colposcopica e la consultazione col patologo sono raccomandate perché la biopsia può causare emorragie e un travaglio pretermine.

Nel carcinoma in situ (Federation of Gynecology and Obstetrics [FIGO] stadio 0, vedi tabella Stadiazione clinica FIGO del cancro della cervice) e nel carcinoma mini-invasivo (stadio IA1), il trattamento è spesso rinviato a dopo il parto perché a questi stadi, il cancro progredisce molto lentamente e la gravidanza può essere completata in modo sicuro senza influenzare la prognosi della donna.

Se un tumore invasivo (classificazione FIGO IA2 o più alta) viene diagnosticato, la gravidanza deve essere gestita in collaborazione con un oncologo ginecologo. Se un tumore invasivo viene diagnosticato durante le fasi iniziali della gravidanza, è abitualmente raccomandata una terapia appropriata immediata per il tumore. Se un tumore invasivo viene diagnosticato dopo le 20 settimane e se la donna accetta il non quantificabile aumento di rischio, il trattamento può essere differito fino al 3o trimestre (p. es., 32 settimane) per massimizzare la maturità fetale ma senza ritardare troppo il trattamento. Per le pazienti con tumore invasivo, viene effettuato un parto cesareo con isterectomia radicale piuttosto che un parto vaginale.