Carenza di vitamina B6 e dipendenza

Piridossina

Eliminazione dei fattori di rischio, quando possibile

Per i deficit secondari di vitamina B6, se possibile devono essere corrette le cause (p. es., l'impiego di farmaci che inattivano la piridossina, il malassorbimento).

Di solito, 50-100 mg per via orale di piridossina 1 volta/die, correggono la carenza negli adulti. La maggior parte delle persone che assume isoniazide deve ricevere anche da 30 a 50 mg per via orale 1 volta/die di piridossina.

Per la carenza da aumentata richiesta metabolica, possono essere necessarie quantità maggiori della dose giornaliera raccomandata. Nella maggior parte degli errori congeniti del metabolismo, possono essere efficaci le dosi elevate di piridossina.