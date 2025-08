Malocclusione

Modificazioni dentali

Apparecchi ortodontici (apparecchi ortodontici o allineatori)

A volte chirurgia

Le malocclusioni vengono corrette soprattutto per motivi estetici e psicologici. Tuttavia, in alcuni casi, il trattamento può produrre una maggiore resistenza alla carie (migliorando la capacità di pulire i denti riallineati), alla frattura degli elementi dentali anteriori e, forse, alla patologia parodontale o alle lesioni della mucosa del palato. Il trattamento può migliorare anche l'eloquio e la masticazione. L'occlusione può essere migliorata allineando correttamente gli elementi dentali tramite molaggio selettivo degli elementi, dei restauri che vengono prematuramente in contatto, inserendo corone o intarsi per sollevare le superfici degli elementi dentali che si trovano sotto il piano occlusale.

L'ortesi (apparecchi ortodontici in metallo) applica una lieve forza continua ai denti per rimodellare gradualmente l'osso alveolare che li circonda. L'estrazione di uno o più elementi dentali permanenti (in genere un primo premolare) può rendersi necessaria per consentire agli altri elementi dentali di riposizionarsi o erompere in un allineamento stabile. Una volta che i denti sono correttamente allineati, il paziente indossa o un apparecchio fisso (attaccato alla parte posteriore dei denti con un fil di ferro) o un apparecchio mobile. Gli apparecchi mobili sono realizzati in plastica e filo metallico o in plastica termoformata sottovuoto e inizialmente vengono indossati 24 h/24, quindi solo di notte per 2-3 anni.

Gli allineatori dentali sono una serie di apparecchi di plastica trasparente (simili agli apparecchi) che vengono utilizzati in un ordine specifico per spostare gradualmente i denti (fino a 0,3 mm per allineatore). Ogni allineatore viene indossato per circa 2 settimane e poi sostituito con uno nuovo fino a quando il disallineamento non viene corretto. Come per gli apparecchi ortodontici, viene utilizzato un apparecchio fisso per evitare che i denti si spostino all'indietro.

Quando il trattamento ortodontico da solo non è sufficiente, può essere indicata la correzione chirurgica delle anomalie dei mascellari che contribuiscono alla malocclusione (chirurgia ortognatica).