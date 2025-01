Obesità negli adolescenti

Mangiare sano e praticare attività fisica regolare

Per gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con un IMC pari o superiore al 95° percentile, farmaci per la perdita di peso

Per gli adolescenti di età pari o superiore a 13 anni con un IMC significativamente superiore al 95° percentile, valutazione ai fini dell’intervento chirurgico per la perdita di peso

A tutti i bambini e gli adolescenti obesi vengono offerte strategie intensive per aiutarli a sviluppare abitudini alimentari e di attività fisica sane e a modificare i propri comportamenti in relazione alla salute.

Ridurre l’apporto calorico e consumare energie sono due modi per raggiungere questi obiettivi.

L’apporto calorico si riduce

Stabilendo una dieta quotidiana equilibrata

Modificando definitivamente alcune abitudini alimentari

La quantità di calorie bruciate può essere aumentata attraverso

Aumentando l’attività fisica

Gli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni obesi (IMC pari o superiore al 95° percentile per età e sesso) possono ricevere farmaci per la perdita di peso.

Gli adolescenti di età pari o superiore a 13 anni con obesità grave (IMC significativamente superiore al 95° percentile per età e sesso) possono essere indirizzati a un chirurgo specializzato in questo campo per una valutazione completa ai fini di un intervento chirurgico per la perdita di peso (chirurgia bariatrica).

Può essere utile una consulenza per aiutare gli adolescenti a far fronte ai loro problemi sociali, compresa la scarsa autostima.