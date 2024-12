Qual è il trattamento per l’otite esterna maligna?

Inizialmente, può essere necessario il ricovero ospedaliero. Il medico interviene nel modo seguente:

Prescriverà antibiotici somministrati in vena attraverso un tubicino (EV)

Pulirà il condotto uditivo

In qualche caso, procederà all’intervento chirurgico per rimuovere l’osso gravemente infetto

Dal momento che l’infezione è nell’osso, sarà necessario ricevere antibiotici per via endovenosa per circa 6 settimane. Tuttavia, quando si inizia a stare meglio, di solito è possibile terminare la somministrazione di antibiotici a casa.