La paralisi delle corde vocali è l’incapacità di muovere i muscoli che controllano le corde vocali.

La paralisi può essere causata da tumori, lesioni o danni ai nervi.

I sintomi tipici includono cambiamenti della voce ed eventuale difficoltà a respirare.

La diagnosi si basa sull’ispezione della laringe, dei tubi bronchiali o dell’esofago.

Diverse procedure possono aiutare a evitare la chiusura delle vie aeree.

La paralisi delle corde vocali può interessare una o entrambe le corde vocali. Le donne ne sono colpite più frequentemente degli uomini.

La paralisi di una corda vocale può essere la conseguenza di patologie dell’encefalo, come tumori cerebrali, ictus, malattie demielinizzanti (come la sclerosi multipla) o di una lesione delle terminazioni nervose laringee. Il danno nervoso può essere causato da tumori non cancerosi (benigni) e cancerosi (maligni), lesioni e interventi chirurgici al collo, molti tipi di interventi chirurgici che interessano il collo o il torace, come asportazione chirurgica della tiroide, chirurgia della colonna vertebrale o cardiochirurgia, infezione virale dei nervi, malattia di Lyme, neurotossine (sostanze che avvelenano o distruggono il tessuto nervoso), come piombo, mercurio e arsenico o le tossine prodotte nella difterite. Per alcuni soggetti, la causa è sconosciuta.

La paralisi di entrambe le corde vocali è una patologia potenzialmente letale perché le corde vocali possono non aprirsi a sufficienza da consentire il corretto passaggio dell’aria. Questa paralisi può essere causata dalla chirurgia della colonna vertebrale attraverso la parte anteriore del collo, dall’asportazione chirurgica della tiroide, dall’inserimento di un tubo per la respirazione nella trachea (intubazione tracheale) o da patologie a carico dei nervi e dei muscoli (come la miastenia gravis).

Sintomi della paralisi delle corde vocali La paralisi delle corde vocali impedisce alle corde di aprirsi e chiudersi e può influire su linguaggio, respirazione e deglutizione. La paralisi può causare l’aspirazione di cibo e bevande nella trachea e nei polmoni. Se risulta paralizzata solo una corda vocale, la voce risulta rauca e sibilata. Spesso, le vie aeree non sono ostruite in quanto la corda sana controlaterale permette un’apertura sufficientemente ampia. Quando la paralisi interessa entrambe le corde vocali, si riduce la forza della voce, che per il resto risulta però normale. Tuttavia, lo spazio esistente tra le corde paralizzate è molto stretto e le vie aeree diventano inadeguate, tanto che anche uno sforzo moderato causa difficoltà a respirare e l’emissione di un suono stridulo (stridore) ad alta intensità a ogni respiro.

Diagnosi di paralisi delle corde vocali Laringoscopia

Diagnostica per immagini I medici cercano di scoprire la causa della paralisi delle corde vocali. Fanno domande su tutte le cause possibili, quali esposizione cronica a metalli pesanti (arsenico, piombo e mercurio), uso di fenitoina e vincristina, anamnesi di patologie del tessuto connettivo (come sindrome di Marfan), malattia di Lyme, sarcoidosi, diabete e disturbo da uso di alcol. Oltre alle domande sull’anamnesi medica del soggetto, i medici basano la diagnosi sulla laringoscopia. La laringoscopia è l’ispezione della laringe con una sottile sonda flessibile a fibre ottiche. Ulteriori test possono includere Risonanza magnetica per immagini (RMI) o tomografia computerizzata (TC) della testa, del collo e del torace

Scansione della ghiandola tiroidea

Radiografie dell’esofago (pasto baritato)