Panoramica sui disturbi della laringe

La laringe contiene le corde vocali. I disturbi della laringe possono derivare da sforzi o lesioni delle corde vocali o da un’infezione virale.

Disturbi specifici includono

Occasionalmente, dei tumori benigni colpiscono la laringe.

La diagnosi dei disturbi della laringe e delle corde vocali inizia con una visita medica che include un esame della laringe e della gola con un endoscopio o con uno specchio. Potrebbero essere necessari altri test, come diagnostica per immagini, biopsie, o endoscopia.

I trattamenti per i disturbi che colpiscono la laringe e le corde vocali variano in base alla diagnosi. Far riposare la voce potrebbe essere l’unico trattamento necessario. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per trattare polipi, noduli e granulomi o diagnosticare e trattare il cancro.