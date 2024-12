Ulcere delle corde vocali da contatto

Far riposare la voce

Terapia dei disturbi della voce

Per il reflusso gastroesofageo: assunzione di antiacidi, non mangiare prima di coricarsi e sollevare la testata del letto

Talvolta, antibiotici

Il trattamento delle ulcere da contatto delle corde vocali consiste nel parlare il meno possibile per far riposare la voce, per almeno 6 settimane, in modo tale da favorire la guarigione delle ulcere. Sussurrare può causare ulteriori danni quindi è da evitare.

Per evitare le recidive, i soggetti che sviluppano ulcere da contatto devono imparare a usare la voce in modo adeguato. Un logopedista può fornire le indicazioni necessarie.

Nei soggetti con ulcere da contatto delle corde vocali causate da reflusso gastroesofageo, il trattamento del reflusso aiuta la guarigione delle ulcere. Le misure di solito prevedono l’assunzione di antiacidi, l’astensione dal cibo nelle 2 ore che precedono il riposo notturno e il sollevamento della testata del letto.

Anche gli antibiotici possono contribuire a prevenire le infezioni batteriche mentre le ulcere si rimarginano.