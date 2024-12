I seni paranasali sono cavità che si trovano dietro e intorno al naso. Poiché i seni paranasali sono cavi, il cranio non è pesante come sarebbe se fosse un osso solido.

Analogamente alla cavità nasale, i seni sono rivestiti da una membrana che produce muco e ha piccolissimi peli per intrappolare la sporcizia.

Ciascuno dei seni ha piccoli orifizi (osti) che si collegano alla cavità nasale. Questi osti permettono che la pressione dell’aria sia la stessa nei seni paranasali che nell’aria esterna, in modo che la pressione non si accumuli e non causi dolore.