I test epatici sono esami del sangue che rappresentano un modo non invasivo per valutare la presenza di una patologia epatica (ad esempio l’epatite virale nel sangue donato) e per determinare la gravità e la progressione della malattia epatica, nonché la risposta al trattamento.

Grazie a questi esami di laboratorio generalmente si riesce a:

Rilevare infiammazione, danno o disfunzione epatica

Valutare la gravità del danno epatico

Monitorare il decorso di una malattia epatica e la risposta del soggetto al trattamento

Perfezionare la diagnosi

I test epatici vengono effettuati su campioni di sangue e misurano i valori di enzimi e altre sostanze prodotte dal fegato. Tali sostanze comprendono:

Alanina aminotransferasi (ALT)

Albumina

Fosfatasi alcalina (FA)

Alfafetoproteina (AFP)

Aspartato aminotransferasi (AST)

Bilirubina

Gamma glutamiltranspeptidasi (GGT)

Lattato deidrogenasi (LDH)

5’-nucleotidasi

I valori di alcune di queste sostanze misurano la presenza e il grado di infiammazione epatica (per esempio ALT e AST). I livelli di altre sostanze misurano quanto efficacemente il fegato svolge le normali funzioni di produzione di proteine e secrezione della bile (per esempio albumina e bilirubina). I valori ritenuti normali per molti di questi test sono riportati nella tabella Esami del sangue. Tuttavia, alcuni di questi valori può essere superiori al normale nei soggetti con disturbi non correlati al fegato.

Test epatici Test della funzionalità epatica Test del tempo di tromboplastina parziale (PTT) Test del tempo di protrombina e INR (PT/INR) Test della funzionalità epatica Test del tempo di tromboplastina parziale (PTT) Test del tempo di protrombina e INR (PT/INR)

Uno dei test di funzionalità epatica è il tempo di protrombina (prothrombin time, PT), utilizzato per calcolare il rapporto internazionale normalizzato (international normalized ratio, INR). Sia il PT che l’INR sono misure dei tempi richiesti dal sangue per coagulare (il fegato sintetizza alcune proteine necessarie alla coagulazione del sangue, che prendono il nome di fattori della coagulazione del sangue). Un risultato anomalo al test del PT o dell’INR può indicare la presenza di un’epatopatia acuta o cronica. Sia nelle epatopatie acute sia in quelle croniche, un valore PT o INR in aumento indica di solito una progressione verso l’insufficienza epatica.

Per determinare la possibile causa di eventuali anomalie osservate nei test epatici, il medico valuta anche l’anamnesi e può condurre esami di diagnostica per immagini e/o una biopsia epatica.