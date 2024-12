Sindrome di Stevens-Johnson (SJS) e necrolisi epidermica tossica (NET)

Trattamento in un centro per ustionati o unità di terapia intensiva

Eventualmente, ciclosporina, corticosteroidi, plasmaferesi, immunoglobuline o immunosoppressori

Le persone con sindrome di Stevens-Johnson o necrolisi epidermica tossica devono essere ricoverate. Qualsiasi farmaco che possa causare tali malattie deve essere immediatamente sospeso. Quando possibile, i soggetti vengono trattati in un centro ustioni o unità di terapia intensiva ed è necessario somministrare le cure appropriate per evitare l’infezione (vedere Ustioni gravi). Se il paziente sopravvive, la pelle ricresce spontaneamente e, a differenza delle ustioni, non sono necessari innesti cutanei. I liquidi e i sali perduti attraverso le lesioni cutanee vengono ripristinati iniettandoli in vena (per via endovenosa).

L’impiego di farmaci per trattare queste patologie è controverso perché, nonostante le ragioni teoriche secondo le quali alcuni farmaci sarebbero utili, per nessuno di essi è stato provato chiaramente che migliori la sopravvivenza. Le ciclosporine potrebbero ridurre la durata delle vesciche e della desquamazione attiva, e potrebbero aumentare potenzialmente il tasso di sopravvivenza. Alcuni medici ritengono che la somministrazione di dosi elevate di corticosteroidi nei primi giorni sia efficace, mentre altri ritengono che non debbano essere usati perché potrebbero aumentare il rischio di infezioni gravi. Quando si sviluppa un’infezione, i medici somministrano subito antibiotici.

Può essere eseguita una plasmaferesi. Con questa procedura il sangue del soggetto viene rimosso e il plasma viene separato dalle cellule ematiche ed eliminato. La procedura rimuove certe sostanze nocive dal sangue, inclusi possibilmente farmaci e anticorpi (proteine del sistema immunitario) che potrebbero essere la causa di uno dei due disturbi. Una volta rimosse tali sostanze, le cellule ematiche vengono reinfuse nel soggetto.

Per curare la necrolisi epidermica tossica, i medici somministrano immunoglobulina umana per via endovenosa. Non è chiaro se questa sostanza possa aiutare a prevenire ulteriori danni alle cellule cutanee.

Possono essere prescritti farmaci detti immunosoppressori. Gli immunosoppressori indeboliscono (sopprimono) il sistema immunitario e contribuiscono a evitare che questo attacchi i tessuti dell’organismo. I farmaci inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF) sono un tipo di immunosoppressori. Gli inibitori del TNF, come infliximab e etanercept, vengono somministrati ai soggetti con sindrome di Stevens-Johnson o necrolisi epidermica tossica per favorire la soppressione del processo immunitario, che provoca l’infiammazione.