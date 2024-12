Eritema nodoso

Valutazione medica

Talvolta, biopsia

I noduli dolorosi sono in genere il segno rivelatore per il medico.

A volte un nodulo viene rimosso e analizzato al microscopio (biopsia) per confermare la diagnosi.

Vengono eseguite altre analisi per ricercare possibili cause, come ad esempio una radiografia toracica, esami del sangue e un test cutaneo per la tubercolosi.