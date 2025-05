Per ridurre il dolore di un’ustione solare lieve:

assunzione di farmaci da banco, come l’ibuprofene

docce o bagni con acqua fredda

applicazione di panni inumiditi con acqua fredda, vaselina, creme a base di aloe o lozioni idratanti (non contenenti profumo) sulla pelle interessata

Alcuni spray e lozioni per le ustioni solari contengono un anestetico che elimina il dolore per un certo tempo, tuttavia, solitamente i medici consigliano di non usarli, in quanto frequentemente si sviluppa una reazione allergica all’anestetico.

Per il trattamento delle ustioni solari gravi:

applicazione di una crema antibiotica sulle vescicole

Non rompere le vescicole. Non esporre al sole la pelle interessata per diverse settimane, soprattutto se si sta sfaldando. La pelle nuova sottostante è molto sottile e sensibile.