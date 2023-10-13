Distensione del muscolo gastrocnemio in posizione eretta
1. Posizionarsi in piedi di fronte o vicino a un muro con le mani appoggiate sulla parete per sostenersi.
2. Portare la gamba non interessata in avanti.
3. Mantenere la gamba posteriore diritta, con il ginocchio e le dita dei piedi rivolti verso il muro, tenere il tallone sul pavimento.
4. Piegare il ginocchio della gamba non interessata e portare i fianchi verso il muro per sentire una distensione lungo il polpaccio della gamba posteriore.
5. Mantenere in distensione per 30 secondi.
6. Eseguire 1 serie di 4 ripetizioni, 3 volte al giorno.
(Durante la distensione è importante mantenere una postura diritta della schiena con il tallone saldamente appoggiato al suolo [non sollevato].)
Per gentile concessione del Tomah Memorial Hospital, Dipartimento di Fisioterapia, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; e Whitney Gnewikow, DPT, ATC.