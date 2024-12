Quasi tutti coloro che si trovano su un’imbarcazione in acque mosse manifestano la chinetosi, che in questo caso è definita mal di mare. In alcune persone, la chinetosi si sviluppa quando viaggiano in auto o in aereo. Quando un mezzo compie molte brusche deviazioni, le possibilità che si presenti la chinetosi sono maggiori. Ad esempio, persone che non soffrono di chinetosi quando viaggiano in un aeroplano per il trasporto di passeggeri, possono manifestarla quando si trovano su un aereo acrobatico.

La chinetosi può anche manifestarsi mentre non si è in movimento. Ad esempio, quando si sta giocando a un videogioco o guardando una scena d’azione in un film in 3D.