Ivermectina

Talvolta, doxiciclina

Per il trattamento dell’oncocercosi, l’ivermectina viene somministrata in dose singola per via orale e quindi ripetuta ogni 6-12 mesi fino alla scomparsa dei sintomi. L’ivermectina uccide le microfilarie, riduce il numero di microfilarie nella pelle e negli occhi, e ne limita la produzione da parte dei vermi adulti per diversi mesi. Questo farmaco non uccide i vermi adulti; tuttavia, le dosi ripetute ne diminuiscono la fertilità. Se una persona con oncocercosi risiede in aree dell’Africa in cui è endemico il parassita Loa loa, il medico verifica l’eventuale presenza di loiasi prima di somministrare l’ivermectina, perché in caso di loiasi l’ivermectina può causare una grave infiammazione cerebrale (encefalite).

Talora i medici trattano l’oncocercosi anche con la doxiciclina (un antibiotico), somministrata per 6 settimane. La doxiciclina determina la morte di batteri che vivono nell’organismo dei vermi e che sono essenziali per la loro sopravvivenza. Di conseguenza, molti vermi adulti femmina muoiono e quelli che sopravvivono producono poche o nessuna microfilaria. Solitamente gli effetti collaterali sono leggeri.

In passato, i noduli venivano rimossi chirurgicamente ma l’ivermectina ha sostituito questo tipo di trattamento.