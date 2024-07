Infezione da anchilostoma

Altre specie di anchilostoma solitamente causano infestazioni solo nei gatti, nei cani o in altri animali. Tuttavia, occasionalmente infestano anche l’uomo, ma in questo caso non sono in grado di maturare e riprodursi. Tuttavia, dopo che le larve di alcune specie del genere Ancylostoma penetrano nella pelle, vagano al suo interno, causando un’eruzione cutanea pruriginosa definita larva migrans cutanea.

Raramente, le larve di un anchilostoma degli animali, Ancylostoma caninum, migrano nell’intestino. In tali casi i sintomi possono essere assenti oppure limitarsi al dolore addominale. Il numero di eosinofili (un tipo di globuli bianchi) nell’intestino e nel sangue può aumentare, come avviene in alcune infestazioni da vermi. Questa condizione è nota come enterite eosinofila, e non determina perdita di sangue né anemia.