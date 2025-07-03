Soggetti per i quali il vaccino è consigliato

Il vaccino anti-rotavirus è una delle vaccinazioni infantili di routine. Vengono somministrate 2 o 3 dosi, a seconda del vaccino utilizzato: una dose all’età di 2 mesi e una dose a 4 mesi oppure una dose a 2 mesi, una dose a 4 mesi e una dose a 6 mesi. (Vedere CDC: Recommended Immunizations for Birth Through 6 Years Old, United States, 2025 [Vaccinazioni raccomandate dalla nascita ai 6 anni, Stati Uniti, 2025].)