Il vaccino anti-rotavirus aiuta a proteggere i neonati dalla gastroenterite, un’infiammazione del tratto digerente che causa vomito, diarrea e, se i sintomi persistono, disidratazione e danno d’organo.
(Vedere anche Panoramica sull’immunizzazione.)
Tipo di vaccino
Negli Stati Uniti sono disponibili 2 vaccini contro il rotavirus: RV5 e RV1.
Entrambi sono vaccini vivi attenuati, il che significa che contengono una versione indebolita (attenuata), ma ancora viva, del rotavirus. Dato che il virus è indebolito, non può causare gastroenterite, ma scatena una forte risposta del sistema immunitario (vedere Immunizzazione attiva).
Dose e raccomandazioni per il vaccino anti-rotavirus
I vaccini contro il rotavirus vengono somministrati dispensando gocce nella bocca del bambino.
Soggetti per i quali il vaccino è consigliato
Il vaccino anti-rotavirus è una delle vaccinazioni infantili di routine. Vengono somministrate 2 o 3 dosi, a seconda del vaccino utilizzato: una dose all’età di 2 mesi e una dose a 4 mesi oppure una dose a 2 mesi, una dose a 4 mesi e una dose a 6 mesi. (Vedere CDC: Recommended Immunizations for Birth Through 6 Years Old, United States, 2025 [Vaccinazioni raccomandate dalla nascita ai 6 anni, Stati Uniti, 2025].)
Soggetti per i quali il vaccino è sconsigliato
Il vaccino anti-rotavirus non deve essere somministrato a chi ha sviluppato gravi reazioni allergiche a una precedente dose del vaccino o a un componente del vaccino.
Alcune patologie possono influire sull’idoneità e sulle tempistiche della vaccinazione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]). Ad esempio, il vaccino anti-rotavirus non deve essere somministrato a lattanti con un sistema immunitario indebolito, grave disturbo da immunodeficienza combinata o che hanno avuto intussuscezione (scivolamento di un segmento dell’intestino all’interno di un altro).
In presenza di una malattia temporanea del bambino, solitamente la somministrazione del vaccino viene rinviata fino alla sua risoluzione.
Effetti collaterali del vaccino anti-rotavirus
Gli effetti collaterali possono includere diarrea o vomito lievi e temporanei. I bambini possono diventare irritabili.
L’utilizzo di un precedente vaccino contro il rotavirus comportava un rischio maggiore di intussuscezione. Nell’intussuscezione si verifica un’occlusione intestinale perché un segmento dell’intestino scivola all’interno di un altro, un po’ come le parti di un telescopio. Negli Stati Uniti, questo vaccino meno recente è stato ritirato dal mercato. I vaccini più recenti, se somministrati come indicato, possono aumentare il rischio di intussuscezione, ma solo leggermente.
Per maggiori informazioni sugli effetti collaterali, consultare i fogli illustrativi.
