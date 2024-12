I medici trattano eventuali problemi che causano l’apnea.

Durante una pausa respiratoria, i medici consigliano di toccare delicatamente il bambino per aiutarlo a riavviare la respirazione.

Se l’apnea del bambino si verifica molto spesso:

potrebbe essere necessario ricoverare il bambino in UTIN (unità di terapia intensiva neonatale)

i medici possono somministrare al bambino caffeina, che stimola la respirazione

il bambino potrebbe aver bisogno di un dispositivo CPAP (continuous positive airway pressure, pressione positiva continua delle vie aeree) o di un ventilatore per favorire la respirazione

Come gli altri neonati, i bambini con apnea della prematurità devono dormire supini e non proni. Il medico verificherà che il bambino possa viaggiare in sicurezza in un seggiolino per automobile.