I sintomi dell’epididimite e dell’orchiepididimite includono:

gonfiore e dolorabilità vicino a uno dei testicoli

dolore, che può essere costante e grave

talvolta, sensazione di nausea e vomito

a volte, febbre

Il dolore da epididimite solitamente insorge in modo graduale, quello da orchiepididimite di norma si manifesta più rapidamente.

In presenza di un’infezione a trasmissione sessuale (ITS), possono essere presenti anche altri sintomi, come una secrezione (uscita di liquido trasparente oppure di colore giallo o verde dal pene).

Generalmente, l’epididimite e l’orchiepididimite migliorano in fretta con il trattamento. Tuttavia, in certi casi l’infiammazione può ripresentarsi o durare diverse settimane (epididimite cronica).