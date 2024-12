Le orecchie captano le onde sonore e le trasformano in segnali nervosi che arrivano al cervello. Il cervello interpreta i segnali come suoni, come una voce o la musica.

Le onde sonore entrano nelle orecchie e viaggiano lungo il canale uditivo fino al timpano

Le onde sonore fanno vibrare il timpano

Le vibrazioni del timpano viaggiano lungo le 3 piccole ossa dell’orecchio medio

Il terzo piccolo osso fa vibrare una parte dell’orecchio interno chiamata finestra ovale

Le vibrazioni nella finestra ovale vanno nella coclea, che trasforma le vibrazioni in segnali nervosi

I segnali nervosi dalla coclea passano lungo il nervo acustico fino al cervello

La coclea è un organo a forma di spirale pieno di liquido. All’interno della coclea sono presenti migliaia di peli microscopici, detti ciglia, che vibrano in risposta ai suoni. Ciglia diverse rispondono a diverse frequenze acustiche. Alcune rispondono al suono basso come un tamburo. Alcune rispondono al suono acuto come una campana. Altre sono una via di mezzo. Il cervello è in grado di distinguere quali ciglia stanno inviando segnali, quindi riconosce il tono del suono che è entrato nelle orecchie.