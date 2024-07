Il tumore dei seni paranasali insorge prevalentemente nelle persone provenienti dal Giappone e dal Sudafrica, mentre è raro in altri gruppi

Non è noto quali siano le cause del tumore dei seni paranasali ma si ritiene che possa essere correlato all’inalazione di alcuni tipi di polvere di legno e di metallo; non è causato da infezioni dei seni paranasali