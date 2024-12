Quali sono le cause delle distorsioni?

Una distorsione si verifica quando un’articolazione viene ruotata, distesa o piegata oltre il limite, come avviene in caso di:

traumi sportivi

cadute

Ogni articolazione è dotata di diversi legamenti e talvolta la distorsione ne interessa più di uno.

Se un legamento è completamente lacerato, le ossa dell’articolazione possono separarsi, determinando una lussazione. Tuttavia, l’articolazione può non essere sufficientemente stabile persino in assenza di una lussazione. In questo caso l’articolazione viene definita instabile.