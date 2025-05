La lebbra è causata dal batterio Mycobacterium leprae. Si trasmette per contatto a lungo termine con persone affette da lebbra, non si contrae solo toccando per caso o passando vicino a qualcuno che ne è affetto. Anche gli armadilli possono essere portatori della lebbra e in alcuni casi viene contratta attraverso il contatto con questi animali.

La maggior parte delle persone infette è asintomatica, perché il sistema immunitario riesce a resistere all’infezione. I sintomi della lebbra si sviluppano se il sistema immunitario è indebolito. Alcune persone possiedono geni che le rendono predisposte a contrarre la lebbra.

La maggior parte dei casi di lebbra si verifica in India, Brasile e Indonesia. Negli Stati Uniti, la maggior parte delle persone affette da lebbra proviene da Paesi con alti tassi di infezione.