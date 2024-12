In presenza di un dolore lieve, il medico consiglierà di utilizzare antidolorifici da banco, farmaci (come il paracetamolo) o creme (come quelle a base di capsaicina o lidocaina), per ridurre il dolore.

Non esiste una cura per la nevralgia posterpetica, ma nella maggior parte dei casi scompare spontaneamente in 1-3 mesi.

Se il dolore è molto intenso, il trattamento può includere: