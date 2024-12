Per confermare la diagnosi di diabete insipido centrale, il medico fa eseguire:

Analisi delle urine

Esami del sangue

Il medico fa eseguire questi esami mentre il paziente non sta bevendo acqua. È possibile dover evitare di bere acqua per 12 ore (test di deprivazione idrica). Se si continua a urinare nonostante non si beva nulla, è possibile essere affetti da diabete insipido centrale. Quindi il medico somministra un’iniezione di vasopressina per vedere come reagisce l’organismo del paziente.