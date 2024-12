La sarcoidosi è una malattia in cui si formano piccoli ammassi di cellule infiammatorie in uno o più organi. Gli ammassi di cellule sono chiamati granulomi e non sono maligni. In presenza di sarcoidosi, si manifesta anche un’infiammazione diffusa in tutto il corpo.

La causa della sarcoidosi non è nota

I granulomi si formano più frequentemente nei polmoni e nei linfonodi, ma possono manifestarsi in qualsiasi organo

I granulomi polmonari possono provocare tosse e la sensazione di avere difficoltà a respirare

L’infiammazione diffusa in tutto il corpo può causare febbre, perdita di peso e dolori articolari

Per stabilire se si è affetti da sarcoidosi, i medici eseguono una radiografia del torace ed esaminano un campione di tessuto al microscopio (biopsia)

Non esiste una cura, ma la sarcoidosi spesso si risolve spontaneamente

I medici possono somministrare farmaci per alleviare i sintomi