si fanno prendere dal panico o si adirano quando un amico è in ritardo di pochi minuti o cancella un appuntamento, in quanto ciò li fa sentire abbandonati

sono irascibili e attaccano verbalmente gli amici, i partner e la famiglia, soprattutto quando ritengono che qualcuno non è in grado di soddisfare le loro elevate esigenze di supporto

fanno cose avventate in modo impulsivo, come avere rapporti sessuali pericolosi, eccedere nelle spese, guidare in modo spericolato, usare sostanze stupefacenti o bere troppo