Il picacismo è più comune nelle donne in gravidanza, nei bambini e nei soggetti con disabilità intellettive, autismo o schizofrenia.

Il picacismo non viene diagnosticato nei bambini con meno di 2 anni d’età. I bambini molto piccoli e in salute mangiano spesso cose diverse dal cibo.

Alcune persone assumono cose diverse dal cibo per motivi culturali o religiosi. In questi casi, non viene diagnosticato il picacismo.