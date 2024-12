Le articolazioni sono il punto d’incontro di due ossa.

Sono tenute insieme dai legamenti.

I legamenti sono fasce di tessuto robuste e flessibili che uniscono un osso all’altro al livello dell’articolazione

Le articolazioni sono tenute insieme da diversi legamenti. I legamenti e la forma delle estremità delle ossa consentono alle articolazioni di spostarsi solo in determinate direzioni. Per esempio, l’articolazione del ginocchio può flettersi e tendersi, ma non spostarsi lateralmente.

Alcune articolazioni, come la spalla, hanno un’ampia possibilità di movimento. Altre articolazioni, come quelle tra le costole e la colonna vertebrale, possono compiere movimenti molto limitati.

Come i legamenti, i muscoli collegano due ossa a livello dell’articolazione. Quando i muscoli si contraggono provocano l’apertura o la chiusura dell’articolazione.