Quali sono le cause dell’insufficienza venosa cronica?

Quali sono le cause dell’insufficienza venosa cronica?

La causa principale dell’insufficienza venosa cronica è:

Un coagulo di sangue nelle gambe (trombosi venosa profonda)

Un coagulo di sangue in una vena può provocare cicatrizzazione e problemi nelle valvole della vena. Le valvole sono due lembi di tessuto che agiscono da porte unidirezionali. Lasciano fluire il sangue in un’unica direzione, verso il cuore. Se le valvole sono danneggiate, il sangue si accumula nelle gambe. Il danno alle valvole che si osserva dopo aver avuto un trombo in una vena può provocare problemi alle gambe chiamati sindrome post-trombotica.

Valvole venose unidirezionali

La probabilità di sviluppare insufficienza venosa cronica aumenta nei seguenti casi: