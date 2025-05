Cosa prevede l’esecuzione di un intervento chirurgico per perdere peso?

Lo stomaco è l’organo in cui il cibo va subito dopo essere stato ingerito. Lo stomaco inizia a digerire il cibo e lo invia quindi all’intestino che termina di digerirlo e invia i nutrienti al resto dell’organismo. La chirurgia per la perdita di peso prevede una o entrambe le seguenti procedure:

Rimpicciolisce lo stomaco per limitare la quantità di cibo che è possibile ingerire

Raggira parte dell’intestino in modo che venga assorbito meno cibo

Gli interventi chirurgici per la perdita di peso più diffusi sono:

Gastrectomia a manica: asportazione di una parte dello stomaco in modo da lasciare un piccolo tubo sottile

Bypass gastrico: costruzione di una piccola tasca gastrica che viene collegata alla porzione centrale dell’intestino tenue

Bendaggio gastrico regolabile: collocamento di una fascia attorno allo stomaco per diminuirne le dimensioni

Il bypass gastrico è il tipo di intervento più comune. Dopo questo tipo d’intervento, lo stomaco è in grado di contenere solo una piccola quantità di cibo. Il cibo che lascia lo stomaco salta la prima parte dell’intestino tenue.

Il medico raccomanda il tipo di intervento chirurgico più adatto al soggetto.

A volte, gli interventi chirurgici per la perdita di peso vengono eseguiti in laparoscopia. Anziché aprire l’addome, vengono eseguite delle piccole incisioni sull’addome attraverso le quali vengono inseriti un tubicino con telecamera (laparoscopio) e la strumentazione chirurgica. In genere, la laparoscopia è più sicura della chirurgia normale (a cielo aperto) e consente una ripresa più rapida.

Bypass di una parte dell’apparato digerente