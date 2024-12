Errori terapeutici

Il farmacista deve conservare i farmaci secondo le modalità previste. Per esempio, molti farmaci devono essere tenuti lontano da fonti di calore, altri conservati in frigorifero. I sistemi farmaceutici per corrispondenza devono assicurare che i farmaci non si surriscaldino durante il trasporto. Se il paziente conserva i farmaci scorrettamente a casa, è probabile che subiscano un calo di potenza prima della data di scadenza.

Il paziente deve verificare l’etichetta per capire se il farmaco deve essere conservato in frigorifero o in luogo fresco. D’altro canto, però, precauzioni non necessarie complicano per il paziente il rispetto delle modalità di assunzione del farmaco e sono un inutile spreco di tempo. Per esempio, il flacone ancora chiuso di insulina deve essere conservato in frigorifero, ma se è aperto, può spesso essere conservato in tutta sicurezza fuori dal frigorifero. Inoltre, se il farmaco è fuori dalla portata dei bambini, può essere conservato nella confezione originale con chiusura non a prova di bambino.