Carenza di argininavasopressina (diabete insipido centrale)

Test di deprivazione idrica

I medici sospettano una carenza di argininavasopressina nei soggetti che producono grandi quantità di urina. Dapprima va escluso il diabete mellito (causa più comune di diuresi eccessiva), ricercando la presenza di zucchero nelle urine. Le analisi del sangue mostrano livelli anomali di molti elettroliti, compreso un elevato livello di sodio.

Il test di deprivazione idrica è l’esame migliore per diagnosticare la carenza di argininavasopressina. Nel test di deprivazione idrica la produzione di urina, i livelli degli elettroliti nel sangue e il peso vengono misurati regolarmente per circa 12 ore, durante le quali al paziente non è consentito bere. Un medico controlla la condizione della persona per l’intera durata del test. Al termine delle 12 ore, o ancor prima in caso di un calo della pressione arteriosa, un aumento della frequenza cardiaca oppure di una perdita superiore al 5% del peso corporeo, il medico interrompe il test e inietta vasopressina. La diagnosi di carenza di argininavasopressina è confermata se, in risposta alla vasopressina, la diuresi eccessiva si interrompe, l’urina diventa più concentrata, la pressione arteriosa aumenta e la frequenza cardiaca è più normale. Viene fatta, invece, una diagnosi di diabete insipido nefrogenico se, dopo l’iniezione, continua l’eccessiva produzione di urine che restano diluite, e la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca non si normalizzano.

A volte i medici misurano il livello di vasopressina circolante o copeptina (una parte dell’ormone vasopressina) nel sangue per confermare la carenza di argininavasopressina. Tuttavia, i livelli di vasopressina e copeptina sono difficili da misurare e gli esami non sono sempre disponibili. I livelli di copeptina e vasopressina determinati senza deprivazione idrica non sono generalmente utili per la diagnosi. Inoltre, la deprivazione idrica è talmente accurata che di solito non è necessaria la misurazione diretta della vasopressina o della copeptina.