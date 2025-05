Entropion ed ectropion sono problemi che interessano le palpebre.

Di solito, le palpebre superiori e inferiori si chiudono ermeticamente per proteggere l’occhio.

Entropion Immagine SCIENCE PHOTO LIBRARY

In caso di entropion, il margine di una delle palpebre è rivolto verso l’interno, quindi le ciglia sfregano contro l’occhio. Questa azione può danneggiare la cornea, la membrana trasparente sulla parte anteriore dell’occhio.

Ectropion Immagine MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Nell’ectropion, il margine di una delle palpebre è rivolto verso l’esterno. In tal caso, le palpebre superiori e inferiori non combaciano adeguatamente, quindi l’occhio non si chiude del tutto. Di conseguenza si può avere secchezza oculare.