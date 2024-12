Carenza ereditaria o acquisita di C1-inibitore

Per prevenire gli episodi di angioedema nei soggetti con carenza di C1-inibitore ereditaria si possono utilizzare diversi trattamenti. Tra questi troviamo:

Inibitore di C1 derivato dal sangue umano

Lanadelumab

Berotralstat

Ormoni maschili sintetici

Antifibrinolitici (ad es. acido tranexamico)

Il C1-inibitore derivato dal sangue umano può essere utilizzato per prevenire gli attacchi. Tuttavia, il C1-inibitore ricombinante non è in grado di farlo.

Lanadelumab è un anticorpo monoclonale (un anticorpo sintetico) che mira e sopprime una delle sostanze coinvolte nella causa dell’angioedema. Lanadelumab viene somministrato tramite iniezione sottocutanea ogni 2 settimane. Può essere utilizzato per prevenire gli attacchi nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni.

Berotralstat sopprime la stessa sostanza del lanadelumab e viene assunto per via orale 3 volte al giorno.

Stanozololo e danazolo (ormoni maschili sintetici) possono aiutare a prevenire gli attacchi successivi. Questi farmaci, assunti per via orale, possono stimolare l’organismo a produrre più C1-inibitore, ma potrebbero rivelarsi meno efficaci per l’angioedema acquisito. Poiché questi farmaci possono avere effetti collaterali mascolinizzanti, è necessario ridurre la dose al più presto e il più possibile quando vengono somministrati alle donne per lungo tempo.

Lo stanozololo o il danazolo possono essere somministrati da 5 giorni prima fino a 2 giorni dopo una procedura odontoiatrica o chirurgica. Oppure, se disponibile, il C1-inibitore può venire somministrato in luogo dello stanozololo o del danazolo un’ora prima delle procedure odontoiatriche o chirurgiche.