Antistaminici

Corticosteroidi

Talvolta, plasma fresco congelato, ecallantide o inibitore di C1 purificato

Talvolta adrenalina

Se la causa dell’angioedema è chiara i pazienti devono evitarla, se possibile. Se la causa è una puntura d’insetto, i medici possono prescrivere un autoiniettore di adrenalina che i soggetti possono usare se un insetto li punge nuovamente.

Se la causa dell’angioedema non è chiara, l’assunzione di tutti i farmaci non essenziali deve essere interrotta fino alla risoluzione dei sintomi.

Nell’angioedema lieve con orticaria, l’assunzione di antistaminici allevia parzialmente il prurito e riduce il gonfiore. Pertanto, i corticosteroidi assunti per via orale vengono prescritti solo per gravi sintomi, quando tutti gli altri trattamenti sono inefficaci, e vengono somministrati per un periodo limitato, se possibile. Se assunti per via orale per più di 3-4 settimane, causano molti effetti collaterali, talvolta gravi. Le preparazioni cutanee a base di corticosteroidi (come creme, unguenti e lozioni) non sono di aiuto.

In caso di angioedema non associato a orticaria (come quello causato da un ACE-inibitore o una forma di angioedema ereditario), gli antistaminici, i corticosteroidi e l’adrenalina potrebbero non essere utili. Se la causa è un ACE-inibitore, in genere i sintomi si risolvono circa 24-48 ore dopo la sospensione del farmaco. Se i sintomi non si risolvono, sono gravi o peggiorano, a volte i medici somministrano plasma fresco congelato o determinati farmaci come l’ecallantide. Si può utilizzare anche l’inibitore di C1 purificato derivato da sangue umano.

Per l’angioedema idiopatico può risultare utile un antistaminico ad alto dosaggio, assunto per bocca.