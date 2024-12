Panoramica sui disturbi della personalità

Valutazione di un medico basata su criteri diagnostici psichiatrici standard

La diagnosi di uno specifico disturbo della personalità si basa su un elenco di tratti della personalità (criteri) descritti per ciascun disturbo nel manuale DSM-5-TR.

Alcuni soggetti con un disturbo della personalità soffrono a causa del proprio comportamento e chiedono attivamente un aiuto terapeutico. Qualcun altro non percepisce alcun problema nel proprio comportamento, per tale motivo, non chiede aiuto. Può invece essere indirizzato al medico da amici, famigliari o consultori sociali, poiché il suo comportamento crea difficoltà agli altri.

Quando un soggetto con un disturbo della personalità chiede assistenza medica, probabilmente lo fa a causa di altri disturbi mentali come l’ansia, la depressione o l’uso di sostanze oppure per via dei problemi causati dal disturbo della personalità, come il divorzio, la disoccupazione o la solitudine, piuttosto che del disturbo stesso. Quando il soggetto riferisce sintomi e problemi, il medico generalmente pone delle domande per stabilire se possano essere dovuti a un disturbo della personalità; ad esempio, chiede al soggetto come vede se stesso e come vede gli altri e quale sia la sua reazione quando gli altri reagiscono negativamente al suo comportamento. I disturbi della personalità sono sottodiagnosticati, perché talvolta i sintomi di disturbi mentali più comuni, come l’ansia o la depressione, possono occultare le caratteristiche di un eventuale disturbo della personalità di fondo.

Si sospetta un disturbo della personalità se il soggetto

Ha una visione costante di se stesso e degli altri che si discosta dalla realtà

Descrive uno schema di pensieri o comportamenti inappropriati che non modifica nonostante le conseguenze negative

È angosciato dal proprio comportamento e/o le sue conseguenze o non può funzionare in modo adeguato a causa del proprio comportamento

I pensieri e i comportamenti inappropriati possono riguardare il modo in cui il soggetto vede se stesso e gli altri, come interagisce con gli altri e/o in quale misura riesce a controllare i propri impulsi. Tali pensieri e comportamenti sono considerati un disturbo solo se sono persistenti (non si verificano solo ogni tanto) e se il soggetto continua a perpetrarli, anche se gli causano sofferenza o difficoltà nella vita di tutti i giorni. Inoltre, i pensieri e i comportamenti di chi soffre di disturbi della personalità iniziano durante l’adolescenza o la prima età adulta, non successivamente.

Per trovare conferma della propria diagnosi, il medico potrebbe parlare con gli amici e i famigliari del soggetto per ottenere ulteriori informazioni. Questo può essere molto utile, perché le persone spesso non sono consapevoli del proprio ruolo nella creazione dei problemi.