I soggetti con disturbo evitante di personalità evitano l’interazione sociale, anche sul lavoro, perché temono di essere criticati o rifiutati o che gli altri li disapprovino. Ad esempio, possono fare quanto segue:

Rifiutare una promozione perché temono che i colleghi li criticheranno.

Evitare le riunioni.

Evitare di farsi nuovi amici a meno che non siano certi di essere apprezzati.

I soggetti con questo disturbo presumono che gli altri li critichino e li disapprovino fino prove chiare e inconfutabili del contrario. Quindi, prima di unirsi a un gruppo e stabilire un rapporto stretto, i soggetti con questo disturbo avranno bisogno di ripetute garanzie di sostegno e accettazione acritica.

I soggetti con disturbo evitante di personalità sono riluttanti a parlare di sé per paura di essere presi in giro o umiliati.

I soggetti con questo disturbo sono molto riluttanti ad assumersi dei rischi o a partecipare a nuove attività per motivi simili. In questi casi, tendono spesso a esagerare i pericoli e ad usare sintomi o altri problemi minimi per spiegare perché non stanno partecipando. Possono preferire uno stile di vita limitato a causa del loro bisogno di sicurezze e certezze.