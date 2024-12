I soggetti con disturbo antisociale di personalità possono esprimere il loro disprezzo per altri e per la legge distruggendo le proprietà altrui, vessando gli altri, o rubando. Possono ingannare, sfruttare, truffare, o manipolare gli altri per ottenere ciò che desiderano, che si tratti di denaro, potere, sesso, o gratificazione personale. Possono utilizzare un nome falso per raggiungere i loro obiettivi.

I soggetti con questo disturbo spesso non provano alcun rimorso per ciò che hanno fatto. Possono razionalizzare le loro azioni accusando le vittime (ad esempio, pensando che lo meritassero) o la vita (ad esempio, pensando che sia ingiusta). Sono determinati a non lasciarsi maltrattare e a fare ciò che ritengono sia meglio per se stessi ad ogni costo; tale attitudine può nascere da una pervasiva diffidenza nei confronti degli altri.

I soggetti con disturbo antisociale di personalità mancano di empatia verso gli altri e possono essere sprezzanti o indifferenti verso le emozioni, i diritti e le sofferenze degli altri.